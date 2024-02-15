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BBC

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 9 آخرين في معارك جنوب غزة اليوم

07:11 م الخميس 15 فبراير 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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القاهرة- مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مقتل جندي قتل خلال القتال في جنوب قطاع غزة اليوم، ليرتفع عدد القتلى من القوات في الهجوم البري ضد حماس إلى 233.

وحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الجندي هو الرقيب روتم سحر حضر، 20 عاما، من وحدة استطلاع لواء المظليين، من كفار أبيب.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد أصيب جنديان وضابط من نفس الوحدة بجروح خطيرة في فيما أصيب ستة جنود آخرين في نفس الحادث، في ظروف خفيفة ومتوسطة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حماس طوفان الأقصى

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