مخالًفا تعهدات نتنياهو.. وزير إسرائيلي يمنع نقل شحنة "طحين" أمريكي لغزة

مصراوي

قال موقع "والا" العبري، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يمنع نقل شحنة طحين أمريكية إلى غزة، والتي من المقرر أن تشرف الأونروا على توزيعها.

وأشار مسؤولون أمريكيون للموقع العبري، إلى أن إجراء الوزير الإسرائيلي انتهاك لتعهدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي قطعها للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل عدة أسابيع، موضحا أن الأمر سبب من ضمن أسباب إحباط الرئيس الأمريكي من نتنياهو.

وأوضح "والا" أن إسرائيل تسعى لتحويل الشحنة الأمريكية إلى برنامج الأغذية العالمي حتى يوافق سموتريتش على الإفراج عنها.