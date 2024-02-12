إعلان

BBC

إصابات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان

01:50 م الإثنين 12 فبراير 2024

قصف إسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بسقوط إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاثنين أن "مسيرة معادية استهدفت سيارة بالقرب من مستشفى بنت جبيل الحكومي أدت إلى وقوع إصابات"، مشيرة إلى أن "الطيران المعادي نفذ غارة على بلدة طيرحرفا استهدفت منزلاً خالياً".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

قصف إسرائيلي بيروت لبنان الجيش الإسرائيلي المقاومة الإسلامية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس الفلسطيني: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة ومجازر بشعة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رسميًا.. "التعليم" تحظر دفع مصروفات الترم الثاني بالعملة الصعبة - مستند
رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
عقوبة مالية تصل للسجن.. 7 تحذيرات لتجنب سحب شقق الإسكان الاجتماعى
. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط 50 جنيها مع بداية التعاملات
عاجل - الحكومة تكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع رئيس البنك الدولي
* مجدي الجلاد يكتب.. سيناءُ في مؤامرة "زاوية الحَلبة"..!