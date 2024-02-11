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BBC

الاحتلال يمنع الإسعاف الفلسطيني من نقل شاب للمستشفى بعدما أطلق النار عليه

10:20 م الأحد 11 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شاب عند مدخل بلدة بتير غرب بيت لحم بالضفة الغربية وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول للمكان، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادرها.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تتعامل مع مصاب بالرصاص على مدخل بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم وقوات الاحتلال تمنع نقله للمستشفى.

وكانت "الجزيرة مباشر" نقلت عن مصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني في البلدة القديمة بـالقدس بزعم محاولة طعن شرطيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية بيت لحم الهلال الأحمر الفلسطيني

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