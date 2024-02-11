نتنياهو: حل الدولتين يعني وجود جيش فلسطيني سيوقع اتفاقات عسكرية ويستورد الصواريخ

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لشبكة "أي بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه لن يسمح لحركة حماس بالخروج منتصرة، مضيفا: "إذا غادرنا فسيكون ذلك بمثابة انتصار هائل لمحور الإرهاب الإيراني".

وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال قتل وجرح أكثر من 20 ألفا من عناصر حماس، مدّهيا أن الجيش يبذل ما في وسعه لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أنه لا يرى مستقبلا للسلام في الشرق الأوسط إذا انتصرت حماس.

وأعرب نتنياهو عن تقديره لدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل منذ بدء الحرب، موضحا أنه لا يعلم بالضبط ماذا يعني قوله إن الرد في غزة تجاوز الحد.

وادّعى رئيس حكومة الاحتلال أن المناطق التي قام الجيش بتطهيرها شمال محور فيلادلفيا يمكن للمدنيين في رفح الذهاب إليها، قائلا إنهم أن حكومته تخطط لذلك.

وأشار نتنياهو إلى أن حل الدولتين يعني أن يكون للفلسطينيين جيش ويوقعوا اتفاقات عسكرية مع إيران ويستوردوا الصواريخ، مشددا على أنه لا ينبغي للفلسطينيين أن يتمتعوا بأي صلاحيات تهدد إسرائيل.

وأكد نتنياهو أنه يجب أن تبقى السيطرة الأمنية في منطقة غرب الأردن بما فيها قطاع غزة في أيدي إسرائيل، زاعما أنه ملتزم بإطلاق سراح الأسرى وأن سبب نجاحه في إخراج 110 منهم هو ممارسة الضغط العسكري.