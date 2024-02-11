سقوط طائرة تدريب أردنية ومقتل طاقمها

عمان - (د ب ا)

أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي، اليوم الأحد، بسقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية في المفرق.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية اليوم عن المصدر قوله إنه "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير بعد نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية".

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الطيارين .