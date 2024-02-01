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BBC

"أطلقهما الحوثيون".. البنتاجون: صاروخان بالستيان سقطا قرب سفينة بالبحر الأحمر

09:53 م الخميس 01 فبراير 2024

سقوط صاروخان قرب سفينة بالبحر الأحمر أرشيفية

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مصراوي

قالت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن فوق خليج عدن.

وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية، أن صاروخين باليستيين مضادين للسفن انطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين سقطا قرب سفينة بالبحر الأحمر دون إصابات.

وكان المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع قال، إنهم استهدفوا سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة.

وأوضح سريع في بيانه: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة".

وأكد البيان على أن "عمليات الجماعة اليمنية في البحرين العربي والأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".

لوزارة الدفاع الأمريكية طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين سقوط صاروخان قرب سفينة بالبحر الأحمر

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