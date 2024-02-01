بعد وقف التمويل.. الأونروا" تحذر من وقف عملياتها بحلول نهاية فبراير

غزة - (ا ف ب)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حيث الحرب بين حركة حماس وإسرائيل مع حلول نهاية فبراير الجاري.

وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة إكس "إذا ظل التمويل معلقا، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير".

وأكدت جولييت توما مديرة التواصل بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لـ"رويترز" أن عمليات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وليس غزة وحدها ستتوقف على الأرجح بحلول نهاية فبراير شباط إذا استمر تعليق التمويل.

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة مؤقتًا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.