أوستن: العلاقات الخاصة مع بريطانيا قوية كما كانت دائمًا

لندن - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال لقائه مع نظيره البريطاني جرانت شابس في البنتاجون، إن العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "قوية كما كانت دائما".

ويأتي اجتماع الوزيرين في أعقاب الضربات المنسقة التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في يناير الماضي، والتي كانت تهدف إلى تقليص قدرة الحوثيين على شن المزيد من الهجمات ضد السفن العاملة في المياه الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ووجه أوستن الشكر لشابس على المساعدة التي تقدمها المملكة المتحدة في البحر الأحمر، مضيفا أن "العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قوية كما كانت دائما".

وقال أوستن "إن شراكة المملكة المتحدة محورية في التصدي لهذه الهجمات المتهورة وغير القانونية ضد السفن العسكرية والسفن التجارية في البحر الأحمر".

وأضاف أوستن "يمكننا أن نرى يد إيران هنا أيضا، حيث تزود الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة والمعلومات الاستخباراتية والخبرة."

وقال أوستن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ملتزمتان بشدة بالنظام الدولي القائم على القواعد وتدافعان عن حرية الملاحة".