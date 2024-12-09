ألمانيا توقف مؤقتا البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين

نورنبرج- (د ب أ)

أوقف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا مؤقتا البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك وفقا لما صرح به متحدث باسم المكتب اليوم الاثنين ردا على سؤال.

في الوقت نفسه، أوضح المتحدث أن هذه القاعدة لا تنطبق على ما يُعرف بإجراءات دبلن، والتي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن مباشرة طلب اللجوء، بل إن هذه القاعدة تسري على جميع الطلبات التي تكون الأوضاع في سوريا هي العامل الحاسم فيها.

وصرح المتحدث بأن عدد طلبات اللجوء المعلقة المقدمة من سوريين تبلغ حاليا ما يزيد عن 47 ألف طلب، منها 46 ألف و81 طلبا أوليا.

وتُعتبر سوريا منذ سنوات من أبرز الأوطان التي ينحدر منها طالبو اللجوء في ألمانيا.

من جانبها، صرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لصحفيين في برلين بالقول: "يقوم المكتب الاتحادي بدراسة دقيقة لكل حالة على حدة، بما في ذلك تقييم الوضع الميداني في موطن مقدم الطلب".

وأوضحت أن المكتب لديه إمكانية تأجيل القرارات المتعلقة باللجوء في حال كانت الأوضاع غير واضحة. وأضافت أن الواضح أن الوضع في سوريا حاليا غير واضح.

وقالت إن ذلك يعني عمليا أن طلبات السوريين "سيتم ترحيلها إلى أسفل القائمة، في حين سيتم إعطاء الأولوية لطلبات لجوء أخرى".

كانت جماعات من المعارضة السورية بقيادة "هيئة تحرير الشام" الإسلامية سيطرت في ليلة السبت/ الأحد قبل الماضية على العاصمة السورية دمشق معلنة بذلك نهاية حكم عائلة الرئيس بشار الأسد الذي استمر لأكثر من عقدين. وفرّ الرئيس المخلوع مع أسرته إلى روسيا.

واحتفل آلاف السوريين في الشوارع الألمانية بسقوط النظام في وطنهم القديم.