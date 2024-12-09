حماس: نبارك للشعب السوري نجاحه في تحقيق تطلعاته

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها تبارك للشعب السوري نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، وتدعو لتوحيد صفوفه والتلاحم الوطني.

وأضافت حركة المقاومة الإسلامية، "أننا نقف بقوة مع الشعب السوري واحترام إرادته واستقلاله وخياراته السياسية"، مؤكدة ضرورة وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

كانت الفصائل السورية المسلحة سيطرت على مدينة منبج بريف حلب الشرقي بشمال سوريا بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين.

وقال المرصد، الذي يوثق أعمال العنف في سوريا: "انسحب المسلحون الأكراد، الذين يسيطرون على منبج منذ فترة، باستثناء بعض المواقع الخلفية، بعد سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا على المدينة والانتشار في أحيائها".

ودارت اشتباكات عنيفة بالتوازي مع قصف بري مكثف، إضافة لاستهداف القوات التركية جسر قرقوزاق لمنع تقدم التعزيزات العسكرية لـ "قسد".

وأشار المرصد إلى مقتل 15 عنصراً من الفصائل المدعومة من تركيا و35 من المسلحين الأكراد.