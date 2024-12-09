الاتحاد الأوروبي يدعو إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد

بروكسل- (د ب أ)

*وجاء في بيان صادر عن المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، نيابة عن التكتل المؤلف من 27 دولة، اليوم الاثنين: "يجب أن تتاح للجميع الفرصة لإعادة توحيد واستقرار وإعادة بناء بلادهم، واستعادة العدالة وضمان المساءلة".

وأكدت الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الأوروبي، على أهمية الحفاظ على سلامة الأراضي السورية وسيادتها خلال الفترة الانتقالية، و"رفض جميع أشكال التطرف".

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة على تجنب المزيد من العنف وضمان حماية المدنيين والأقليات والمعالم الثقافية والدينية واحترام القانون الإنساني الدولي.

جدير بالذكر أنه بعد اجتياح المدن الكبرى مثل حلب وحماة وحمص خلال أيام قليلة، دخلت الفصائل السورية المسلحة إلى دمشق أمس الأحد، وأعلنت الإطاحة بحكومة الأسد وأعلنت تحرير العاصمة.