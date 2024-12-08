بعد سقوط الأسد.. إيران تحمّل الجيش السوري مسؤولية الفشل في سوريا

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن لدى طهران مخاوف من اندلاع حرب أهلية أو طائفية جديدة أو تقسيم سوريا وتحولها لمركز للإرهاب، مؤكدا أن الفشل في سوريا كان بسبب الجيش السوري الذي لم يصمد والمقاومة أدت دورها هناك.

وأكد عراقجي أن إيران تدعم إرادة الشعب السوري من خلال آليات ديمقراطية وشعبية لكنها تعتقد أن الطريق صعب، مشيرا إلى أن المسار الاستراتيجي بين إيران وحزب الله قد يتأثر بما يجري في سوريا.

وأوضح عراقجي أن طهران تحدثت مع أطراف مختلفة وحصلت على ضمانات لحفظ الأماكن الدينية والسفارة الإيرانية، لافتا إلى أن "معيارنا هو القرار الأممي 2254 الذي قد يكون إطارا مناسبا لتشكيل حكومة شاملة في سوريا".