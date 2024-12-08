لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد سقوط الأسد.. إيران تحمّل الجيش السوري مسؤولية الفشل في سوريا

10:09 م الأحد 08 ديسمبر 2024

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن لدى طهران مخاوف من اندلاع حرب أهلية أو طائفية جديدة أو تقسيم سوريا وتحولها لمركز للإرهاب، مؤكدا أن الفشل في سوريا كان بسبب الجيش السوري الذي لم يصمد والمقاومة أدت دورها هناك.

وأكد عراقجي أن إيران تدعم إرادة الشعب السوري من خلال آليات ديمقراطية وشعبية لكنها تعتقد أن الطريق صعب، مشيرا إلى أن المسار الاستراتيجي بين إيران وحزب الله قد يتأثر بما يجري في سوريا.

وأوضح عراقجي أن طهران تحدثت مع أطراف مختلفة وحصلت على ضمانات لحفظ الأماكن الدينية والسفارة الإيرانية، لافتا إلى أن "معيارنا هو القرار الأممي 2254 الذي قد يكون إطارا مناسبا لتشكيل حكومة شاملة في سوريا".

الجيش السوري تقسيم سوريا سقوط سوريا الخارجية الإيرانية إيران عباس عراقجي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجامعة العربية تدعو للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ورفض التدخلات الأجنبية

إعلان

إعلان

لأسباب إنسانية.. روسيا تستقبل بشار الأسد وتمنحه حق اللجوء
* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب