اليونيفيل": للجيش اللبناني دور في منع عودة حزب الله لجنوب الليطاني



وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن المتحدث باسم اليونيفيل قوله، إن "الجيش اللبناني له دور مهم في منع عودة حزب الله إلى جنوب نهر الليطاني".



وقد ارتبطت الحرب بين إسرائيل وحزب الله بالحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، إذ أعلن حزب الله فتح "جبهة إسناد" للمقاومة في القطاع، فأطلق الصواريخ على المنشآت العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعا، وتبادل الطرفان لاحقًا الضربات عبر الحدود على مدى 11 شهرًا.



ووسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر 2024 نطاق عدوانها على لبنان إلى معظم مناطق البلاد بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت عملية برية في جنوبه سمتها "السهام الشمالية" ضد أهداف لحزب الله في منطقة الحدود الجنوبية.