بسبب الانتخابات.. إسرائيل تنتقد الإدارة السورية الجديدة

وكالات

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر انتقادًا حادًا للإدارة السورية الجديدة، بسبب ترجيحها إجراء الانتخابات بعد 4 سنوات.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلية في تدوينة عبر منصة "إكس" أمس الاثنين، أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس.

وأوضح أنه بحث الوضع في سوريا وأكد على الحاجة الملحة إلى حماية الأقليات في سوريا بمن فيهم الأكراد والعلويون والمسيحيون".

وتابع قائلا: "أضفت أن الحكومة الجديدة في دمشق لم تنتخب ديمقراطيا، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنهم يعلنون الآن أن الانتخابات لن تجرى إلا بعد أربع سنوات".

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أكد أن البنية التحتية الحالية للانتخابات بحاجة إلى إعادة بناء كاملة.

ولفت إلى أن إجراء انتخابات دون هذه التحضيرات سيؤدي إلى فقدان المصداقية ما يتطلب تأجيل العملية الانتخابية لعدة سنوات حتى يتم استيفاء الشروط الأساسية.

وأكد الشرع أن الانتخابات لن تكون ممكنة قبل تجهيز بنية تحتية مناسبة تشمل إحصاءات دقيقة وتواصلا قانونيا مع الجاليات السورية في الخارج.