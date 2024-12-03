سول تعتزم إدخال 100 طائرة بدون طيار من الورق المقوى يصعب رصدها بالرادار

سول- (د ب أ)

قرر الجيش الكوري الجنوبي استخدام طائرات بدون طيار "درون" ورقية رخيصة الثمن، يصعب رصدها بالرادار، ويطلق عليها "الشبح الفعال من حيث التكلفة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، بأن الجيش يعتزم وضع اللمسات النهائية على عقد إدخال الطائرات الدرون المصنوعة من الورق المقوى، بحلول نهاية العام الجاري، واستلام ونشر نحو 100 طائرة في قيادة عمليات طائرات الدرون في مطلع العام القادم.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى تعزيز قوة طائرات الدرون بوسائل مختلفة، بما في ذلك الشراء من داخل وخارج البلاد.

ويعتزم الجيش تشغيل طائرات الدرون المصنوعة من الورق المقوى أولا لأغراض الاستطلاع، ثم تطويرها لأغراض التدمير الذاتي.

ونظرا لأن طائرات الدرون المصنوعة من الورق المقوى رخيصة الثمن وليس من السهل اعتراضها، فهي تتمتع بأداء ممتاز من حيث السعر. وحتى بدون معالجة خاصة، لا يتم اكتشافها بسهولة بواسطة الرادار بسبب طبيعة موادها، وهو ما يسمح لها بالعمل مثل الطائرة الشبح.