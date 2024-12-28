أفغانستان: إصابة 4 مدنيين في انفجار قرب مستشفى في كابول

كابول- (د ب أ)

ذكرت الشرطة الأفغانية اليوم السبت أن أربعة مدنيين أصيبوا في انفجار، بالقرب من مستشفى في كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران إن الانفجار وقع على الطريق، أمام مستشفى الشيخ زايد وأن أربعة مدنيين أصيبوا بجروح "طفيفة".

وأضاف المتحدث أن قوات الأمن وصلت إلى موقع الانفجار وبدأت التحقيق في الحادث.

وذكرت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وأن حالتهم جيدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار على الفور.





