وزير خارجية إيران: بدأ فصل جديد من التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين

طهران- (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن فصلا جديدا من التعاون الاستراتيجي بدأ بين طهران وبكين.

وأفادت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية بإن عراقجي نشر مقالاً في "صحيفة الشعب اليومية" الصينية، بالتزامن مع زيارته لبكين قال فيه: "تأتي رحلتي للقاء الأصدقاء القدامى في الصين بعد الاجتماع الناجح للقادة في قازان على هامش أول ظهور رسمي لإيران باعتبارها العضو الرئيسي في البريكس، في ظل وضع مهم وتاريخي وفي ظل التطورات العالمية والإقليمية، حيث أصبح مسار التعاون العملي بين البلدين أوسع من ذي قبل باتفاق القادة".

وأضاف "مرت خمس سنوات تقريبًا منذ آخر مرة أتيت فيها إلى بكين في عام 2019.

وفي ذلك الوقت، ذهبت إلى الصين للمشاركة في "الاجتماع التشاوري المشترك حول خطة العمل الشاملة المشتركة" وأجريت محادثات جيدة مع الأصدقاء الصينيين. لقد حاولنا بشكل مسؤول إقناع الأطراف الأخرى بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة والالتزام بالتزاماتها. ومن خلال نهج مسؤول وعملي، أظهرنا أن القضايا النووية جزء لا يتجزأ من التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وما يجعل الاتفاق يدوم هو "التصرف بمسؤولية" و"الالتزام بالالتزامات" ومع إيران كلاعب مهم وينبغي مناقشة قضايا المنطقة باحترام ومساواة".

كانت إيران والصين قد وقعتا في مارس عام 2021 اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما. وتعد الصين المستهلك الرئيسي للنفط الإيراني

وفي أبريل 2024 وقع وزيرا دفاع الصين وإيران اتفاقية تعاون على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد في كازاخستان.