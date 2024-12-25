القاهرة- مصراوي

التقط أحد الركاب على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية اللحظات الأخيرة قبل تحطمها في كازاخستان، كما تضمن الفيديو مشاهد أخرى بعد الحادث.

وذكرت وكالة أنباء "أذرتاج" أن الخطوط الجوية الأذربيجانية علقت رحلاتها من باكو إلى غروزني ومحج قلعة حتى اكتمال التحقيق في حادث تحطم طائرتها من طراز إمبراير 190، التي كانت تقوم برحلة رقم J2-8243 من باكو إلى غروزني.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلاً عن شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، الأربعاء، أنها قررت تعليق جميع رحلاتها من باكو إلى جمهورية الشيشان الروسية، لحين انتهاء التحقيق في سقوط إحدى طائراتها ووفاة ركاب على متنها.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard. Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

وحاولت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الرحلة J2-8243، التي كانت تحمل 62 راكبًا وخمسة من أفراد الطاقم، والمتجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني في منطقة الشيشان الروسية، الهبوط اضطراريا على بعد حوالي 3 كيلومترات (1.8 ميل) من أكتاو في كازاخستان.

وفي مقطع فيديو منشور على الإنترنت، ظهرت الطائرة وهي تهبط بشكل عمودي قبل أن تصطدم بالأرض وتشتعل فيها النيران بالقرب من أكتاو. وقالت السلطات إنه تم إنقاذ 32 ناجيًا. ووفقًا للتقارير الأولية، قرر طاقم الطائرة تغيير مسارها إلى مطار بديل بعد اصطدامها بطائر.

قالت وزارة النقل الكازاخستانية، إن ركاب الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، التي تحطمت صباح اليوم الأربعاء، من بينهم 37 مواطنًا أذربيجانيًا، 16 روسيًا، 6 كازاخستانيين، و3 قيرغيزيين.

وأعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، أن 29 شخصًا نجوا من الحادث، بينهم طفلان، وتم نقلهم إلى المستشفى بإصابات مختلفة. وفقًا لمقاطع فيديو غير مؤكدة نشرها الإعلام الروسي، تم انتشال الجرحى من بين الحطام.

وقالت هيئة الطيران الروسية، إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية كانت تحاول الهبوط اضطراريًا في أكتاو بعد اصطدامها بسرب من الطيور. الطائرة، وهي من طراز Embraer-190، كانت في طريقها من باكو إلى غروزني، لكن الضباب في غروزني أجبرها على تغيير مسارها.

وأشارت خدمة Flightradar24 إلى تعرض الطائرة لتشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) أثناء رحلتها، وهو أمر شائع في المناطق التي تُستخدم فيها وسائل دفاعية، لكن لم يتم تأكيد تأثير ذلك على الحادث.

وكان على متن الطائرة 37 أذربيجانيًا، 16 روسيًا، 6 كازاخستانيين، و3 قيرغيزيين. من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الذي عاد إلى بلاده لمتابعة تطورات الحادث.