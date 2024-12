القاهرة- مصراوي

التقط أحد الركاب على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية اللحظات الأخيرة قبل تحطمها في كازاخستان، كما تضمن الفيديو مشاهد أخرى بعد الحادث.

وذكرت وكالة أنباء "أذرتاج" أن الخطوط الجوية الأذربيجانية علقت رحلاتها من باكو إلى غروزني ومحج قلعة حتى اكتمال التحقيق في حادث تحطم طائرتها من طراز إمبراير 190، التي كانت تقوم برحلة رقم J2-8243 من باكو إلى غروزني.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلاً عن شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، الأربعاء، أنها قررت تعليق جميع رحلاتها من باكو إلى جمهورية الشيشان الروسية، لحين انتهاء التحقيق في سقوط إحدى طائراتها ووفاة ركاب على متنها.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.

Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY

— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024