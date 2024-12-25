وزير الدفاع الإسرائيلي: نعتزم إقامة مناطق عازلة في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعتزم إنشاء مناطق عازلة ومواقع سيطرة أمنية في قطاع غزة من شأنها ضمان أمن البلدات الإسرائيلية المجاورة.

وقال كاتس إن حماس لن تظل في السلطة بغزة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن كاتس قوله إن إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة الأمنية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل إدارة مناطق عازلة والاحتفاظ بمواقع استراتيجية حتى مع مضي المفاوضين قدما نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وشنت إسرائيل هجمات جوية وبرية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر العام الماضي، ما تسبب في دمار هائل للبنية التحتية وأزمة انسانية شديدة جراء نقص المواد الغذائية والأدوية في القطاع.