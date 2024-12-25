سوريا. إعلان حظر التجول في حمص بدءً من الـ6 مساءً وحتى صباح الخميس

وكالات

دعا محافظ مدينة حمص السورية، المواطنين لعدم الخروج إلى الشوارع من الساعة 6 مساء حتى 8 صباحا.

وأعلن محافظ حمص، اليوم الأربعاء، حظر التجول في المدينة من الساعة 6 مساء اليوم إلى 8 صباح غد الخميس.

وفي سياق منفصل، قال مصدر في وزارة الداخلية السورية، إن هناك اشتباكات مسلحة بين قوات وزارة الداخلية ومسلحين في مدينة طرطوس، مشيرا إلى سقوط قتيلين و4 جرحى من قوات وزارة الداخلية جراء الاشتباكات.

وأوضح المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الاشتباكات وقعت على خلفية المظاهرات التي نددت بحرق مقام لشخصية علوية في حلب، لافتا إلى أن عناصر من بقايا النظام البائد أحرقت المقام العلوي بعيد سقوط حلب لإثارة الفتنة.