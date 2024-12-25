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لخروجهم في مظاهرة.. إصابة 5 مدنيين برصاص الاحتلال جنوبي سوريا

01:41 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

جيش الاحتلال

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(وكالات)

شهدت بلدة سويسة في محافظة القنيطرة، جنوب سوريا، اليوم الأربعاء، تصعيدًا جديدًا حيث أصيب 5 مدنيين، أحدهم في حالة حرجة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مظاهرة شعبية طالبت بانسحابها من البلدة.

وذكرت مصادر محلية لتلفزيون "سوريا" أن قوات الاحتلال انسحبت من البلدة بعد ساعات من توغلها وسط احتجاجات شعبية غاضبة.

وقابلت قوات الاحتلال المظاهرة، بإطلاق نار، وذلك بعد تنديدهم بوجود القوات الإسرائيلية والمطالبة بخروجها الفوري من المنطقة.

وتصاعد التوتر في بلدة سويسة مع توغل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم على بُعد ثلاثة كيلومترات من خط وقف إطلاق النار، وأثار هذا التحرك حالة من الغضب الشعبي، حيث يعتبره سكان البلدة امتدادًا لسياسات الاحتلال المستمرة في التعدي على الأراضي السورية.

جيش الاحتلال مظاهرة سوريا إصابة مدنيين
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