لخروجهم في مظاهرة.. إصابة 5 مدنيين برصاص الاحتلال جنوبي سوريا

(وكالات)

شهدت بلدة سويسة في محافظة القنيطرة، جنوب سوريا، اليوم الأربعاء، تصعيدًا جديدًا حيث أصيب 5 مدنيين، أحدهم في حالة حرجة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مظاهرة شعبية طالبت بانسحابها من البلدة.

وذكرت مصادر محلية لتلفزيون "سوريا" أن قوات الاحتلال انسحبت من البلدة بعد ساعات من توغلها وسط احتجاجات شعبية غاضبة.

Protests against Israeli occupation forces entering Swisah village in Quneitra, Syria prompted their withdrawal.



The village is outside of Israel's so-called buffer zone.



IDF troops fired warning shots to disperse the protesters. 5 people were wounded. pic.twitter.com/7Y5Cv1dSGw