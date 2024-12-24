غرق سفينة "الدب الأكبر" الروسية بين إسبانيا والجزائر.. وجهود للبحث عن المفقودين

(وكالات)

تعرضت سفينة الشحن الروسية "أورسا ميجور" لحادث غرق في المياه الدولية الواقعة بين الساحل الإسباني والجزائري، وهو ما نتج عنه فقدان اثنان من طاقم السفينة بينما تم إنقاذ 14 فردًا أخرين، وذلك بحسب صحيفة "الإلسبانول" الإسبانية.



وكانت السفينة تحمل العلم الروسي، وتعرضت لانفجار مفاجئ في غرفة المحركات أثناء عبورها المياه المفتوحة، مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وغرقها بالكامل.

ووقع الحادث في منطقة بحرية بين بلدية أجيلاس الإسبانية ومدينة وهران الجزائرية، بحسب ما نقلته الصحيفة الإسبانية.



وانطلقت "أورسا ميجور" من ميناء سان بطرسبرغ الروسي منذ 12 يومًا، وكانت في طريقها إلى فلاديفوستوك عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث كان من المقرر أن تصل إلى وجهتها النهائية في 22 يناير.

وسارعت سفن كانت قريبة من الموقع لتقديم المساعدة، تبعتها سفينة الإنقاذ الإسبانية "كلارا كامبوامور" وزورق دورية تابع للبحرية الإسبانية، وتم نقل الناجين إلى ميناء قرطاجنة الإسباني لتلقي الرعاية اللازمة، بينما تستمر عمليات البحث عن المفقودين باستخدام فرق متخصصة وطائرات استطلاع.



ولم يتم الكشف رسميًا عن الأسباب التي أدت إلى الانفجار، لكن الصحيفة ذكرت أنه من المتوقع أن تبدأ التحقيقات فور العثور على الصندوق الأسود للسفينة، لتحديد الملابسات التي أدت للحادثة.

