لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة سوري برصاص الاحتلال خلال مظاهرة (فيديو)

04:12 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أطلق النار على مواطن سوري بدعوى أنه شكل خطرا على القوات في المنطقة العازلة.

وجاء إطلاق النار في المنطقة العازلة في سوريا خلال مظاهرة قام بها السوريون ضد الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

جيش الاحتلال الجيش الاسرائيلي سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحطم سيارات وانهيارات تحصد 33 مصابًا.. ماذا فعلت الفيضة الصغرى في الإسكندرية؟- صور