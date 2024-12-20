إصابة سوري برصاص الاحتلال خلال مظاهرة (فيديو)

وكالات

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أطلق النار على مواطن سوري بدعوى أنه شكل خطرا على القوات في المنطقة العازلة.

وجاء إطلاق النار في المنطقة العازلة في سوريا خلال مظاهرة قام بها السوريون ضد الوجود الإسرائيلي في المنطقة.