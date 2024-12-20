إصابة سوري برصاص الاحتلال خلال مظاهرة (فيديو)
04:12 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
وكالات
ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أطلق النار على مواطن سوري بدعوى أنه شكل خطرا على القوات في المنطقة العازلة.
وجاء إطلاق النار في المنطقة العازلة في سوريا خلال مظاهرة قام بها السوريون ضد الوجود الإسرائيلي في المنطقة.
◾مصادر سورية: إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اعتدت على تظاهرة خرجت في ريف درعا رفضاً للاحتلال pic.twitter.com/tVWfeKthz4— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2024
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