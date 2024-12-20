لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لافروف يعرب عن دعم روسيا لفنزويلا قبيل تنصيب مادورو لفترة رئاسية جديدة

03:55 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

سيرجي لافروف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو - (أ ش أ)
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، عن دعم بلاده لقيادة فنزويلا قبيل تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو لفترة رئاسية جديدة.
وقال لافروف - في بيان أوردته وكالة "تاس"، إن الجانبين ناقشا القضايا الثنائية الحالية، وأكدا على الرغبة المشتركة في تعزيز التنسيق الشامل بين روسيا وفنزويلا في الشؤون العالمية.
وأشار إلى دعم القيادة الفنزويلية قبيل تنصيب الرئيس مادورو لفترة رئاسية أخرى.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي لافروف موسكو وزير الخارجية الروسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحطم سيارات وانهيارات تحصد 33 مصابًا.. ماذا فعلت الفيضة الصغرى في الإسكندرية؟- صور