لافروف يعرب عن دعم روسيا لفنزويلا قبيل تنصيب مادورو لفترة رئاسية جديدة

موسكو - (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، عن دعم بلاده لقيادة فنزويلا قبيل تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو لفترة رئاسية جديدة.

وقال لافروف - في بيان أوردته وكالة "تاس"، إن الجانبين ناقشا القضايا الثنائية الحالية، وأكدا على الرغبة المشتركة في تعزيز التنسيق الشامل بين روسيا وفنزويلا في الشؤون العالمية.

وأشار إلى دعم القيادة الفنزويلية قبيل تنصيب الرئيس مادورو لفترة رئاسية أخرى.