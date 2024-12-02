وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان

(مصراوي)

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، حزب الله اللبناني، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، قائلًا "نسمع ادعاءات بأن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والعكس هو الصحيح".

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي، أن تل أبيب تعمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق عبر الرد الفوري على انتهاكات حزب الله.

وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي، مقاتلي حزب الله اللبناني بعدم التواجد جنوب نهر الليطاني والانتقال إلى شماله على الفور.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني بوساطة أمريكية فرنسية.