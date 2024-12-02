داوود حسين ونوال الكويتية "بدون جنسية" بعد القرار الجديد في الكويت

بي بي سي

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج ومصر بالتعليق على قرار الحكومة الكويتية سحب الجنسية الكويتية من المغنية نوال الكويتية، والممثل داوود حسين، ويسري القرار على من اكتسب الجنسية عن طريق التبعية من الأبناء.

كما شمل القرار الإعلامية والمدوّنة المصرية-الكويتية نهى نبيل.

ومنذ ثلاثة أشهر، بدأت السلطات الكويتية حملة قالت إنها تستهدف "حالات الجنسية المزورة والمزدوجة". وبحسب مسؤولين فإن عمليات الفحص ستمتد حتى العقود الماضية.

كانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قررت، في اجتماعها الخميس، سحب الجنسية الكويتية من 1,758 حالة، من بينها نوال الكويتية وداوود حسين، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء الكويتي.

وتباينت الآراء ما بين مؤيد للقرار، لأسباب مختلفة منها أنهم يحملون جنسيات أخرى، وبين رافض له نظرًا لما قدموه للكويت من خدمات، وهناك من تعاطف مع من تم سحب الجنسية منهم وطالب بإعادة النظر في قوانين الدولة.

وحصل داوود حسين نوال على الجنسية الكويتية عام 2001، ليصبحا مواطنين كويتيين، وتطلق نوال على نفسها اسم "نوال الكويتية، وأصبحت إحدى الفنانات البارزات اللاتي عملن في الكويت. ومن أشهر ألبوماتها "أرجوك" الصادر سنة 1984، و"نوال 98"، الذي رسّخ مكانتها في الساحة الفنية.

وداوود حسين من مواليد الكويت في نوفمبر/تشرين الثاني 1958، وكان يحمل جواز سفر بوليفيا قبل حصوله على الجنسية الكويتية، واعترف بهذا.

وقدم نحو 50 مسرحية كوميدية، واتسعت شهرته في 1998 عندما قدم فوازير "داوود في هوليوود"، وقدم أيضًا برامج "داوود شو" و"دوري النجوم"، وأكد دائمًا على أن "الانتماء لوطن أو بلاد لا يتحدد بورقة أو وثيقة، فالانتماء داخل القلب".

وقالت مستخدمة كويتية تدعى ليندا، إن داوود حسين "كان من البدون، وحصل على جواز سفر بوليفيا، لكي يتنقل بين دول العالم قبل أن يحصل على الجنسية الكويتية 2001".

وأضافت على منصة إكس، "يقال إنه من أصل باكستاني هاجر والده من هناك ثم عاش في الكويت، بدون جنسية، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية 1982".

لكن حسين نفى من قبل أن تكون لديه أي أصول باكستانية، إلا أنه أوضح أنه كان له خلال فترة الدراسة صديقًا باكستانيًا، ما أطلق ربما تلك الشائعة.

الممثل داوود حسين من البدون مواليد 1958 كان يحمل جواز سفر بوليفيا 🇧🇴 لكي يتنقل بين دول العالم قبل ان يحصل على الجنسية الكويتية 2001 ويقال انه من اصل باكستاني هاجر والده من هناك ثم عاش في الكويت بدون جنسية تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية 1982 . pic.twitter.com/mwN58rYrhW — linda👄 (@linda20204316) December 1, 2024

غير مقبول

أما الإعلامية المصرية الأصل نهى نبيل، فهي مدوّنة متخصصة في الموضة وحققت شهرة كبيرة في الكويت والسعودية ودول الخليج، وهي مولودة لأب مصري وأم كويتية وتعيش في الكويت، حصلت على الجنسية الكويتية من زوجها.

ودافعت المحامية أنوار الكويتية، عن نهى نبيل، وكتبت على إكس "ما يُكتب عن مشهورة التواصل الاجتماعي نهى نبيل أمر غير مقبول كون هذه المشهورة حسنة الخُلق والسيرة وعرف عنها الأدب وحسن التعامل ولدت بيننا وترعرعت معنا في مدارسنا وكنت أدرس معها في نفس المدرسة".

وأضافت المحامية الكويتية عن نهى أنها "مثلت الكويت خير تمثيل في جميع المحافل والمهرجانات هي ابنتنا لو اختلفت الأوراق فحب هذا الوطن يسري في عروقها ويشع من عينيها كلمة تستحقها نبيلة الأخلاق نهى نبيل".

ما يكتب عن مشهورة التواصل الاجتماعي #نهى_نبيل

امر غير مقبول كون هذه المشهورة حسنة الخُلق والسيرة وعرف عنها الادب وحسن التعامل



ولدت بيننا وترعرعت معنا في مدارسنا وكنت ادرس معها في نفس المدرسة كانت طفله ومراهقه لطيفة اشتهرت في برامج التلفاز للاطفال ثم مثلت الكويت خير تمثيل في… pic.twitter.com/sh4RkzwFQt — ⚖️🇰🇼انوار العبيد العجمي ..anwar (@lawyer_aalajmi) November 28, 2024

انتقاد للقرار

انتقد حساب "ديوان أهل الكويت" على منصة إكس، قرار سحب الجنسية من نوال وحسين، وأن الجمهور سيظل يعتبرهما فنانين كويتيين حتى لو لم يحملا الجنسية الكويتية.

وكتب الحساب على إكس، "أكثر من 50 سنة والجمهور العربي يسمي داوود حسين بأنه فنان كويتي، ويسمي نوال باسم نوال الكويتية، لو سحبت جنسيتهما لن يشطبهما التاريخ، ولن يسميهما الجمهور العربي والكويتي إلا بما اعتاد عليه، والتاريخ لن يذكرهما إلا أنهما من فنانين الكويت الأوفياء".

اكثر من ٥٠ سنة والجمهور العربي يسمي #داوود_حسين فنان كويتي ... ويسمي نوال ... #نوال_الكويتيه ...

لو سحبت جناسيهم.. لن يشطبهم التاريخ ... ولن يسميهم الجمهور العربي والكويتي الا بما اعتاد عليه ... والتاريخ لن يذكرهم الا انهم من فنانين الكويت الأوفياء . pic.twitter.com/09m1RMgnwn — ديوانية أهل الكويت 🇰🇼 (@Dewaneya_ku) November 30, 2024

وانتقد بعض المغردين القرار، وتساءلوا عن مصير من يتم سحب الجنسية منه، وأن هناك من أصبح له عائلة وهناك سيدات كويتيات تركن الجنسية الأولى من أجل الجنسية الكويتية.

وقال المستخدم بن علي، على إكس :"تشترط الكويت إلغاء الجنسية السابقة لزوجة الكويتي لتعطيها الكويتية، هل فكّر من يصدر قرارات السحب بأن جمعًا من أمّهات المواطنين سيصرن بلا جوازات؟ و قد لا ترجع لهن هويّاتهن التي ألزمتموهن بالتنازل عنها؟".

تشترط الكويت إلغاء الجنسية السابقة لزوجة الكويتي لتعطيها الكويتية عشرات النساء من #البدون وغيرهن فعلت ذلك التزامًا بالقانون حين جُنّست هل فكّر من يصدر قرارات السحب بأن جمعًا من أمّهات المواطنين سيصرن بلا جوازات؟ و قد لا ترجع لهن هويّاتهن التي ألزمتموهن بالتنازل عنها؟#سحب_الحنسيه pic.twitter.com/4KOxmKf9sl — 🎗️ بـن عــلي 🎗 (@Binali32) November 29, 2024

وقال المحامي الكويتي عبدالعزيز عرب، على إكس: "لا يجوز سحب الجنسية من أي سيدة اكتسبت الجنسية الكويتية، طالما حققت شرطين: الأول أن تكون متزوجة كويتي ولديها أبناء، والثاني لو تقدمت بطلب مرفق بتنازل عن الجنسية الأولى بعد 5 سنوات من الزواج".

من اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة

يشترط تحقق أمرين لازمين حتى لا يتم سحبها :

١- متزوجة ولديها ابناء .

٢- تقدمت بطلب مرفق بتنازل عن الجنسية الاولى

بعد ٥ سنوات من الزواج .



قانونا وشرعا وعرفا لا تستحق السحب . — المحامي عبدالعزيز عرب (@A_E_92) November 28, 2024

حماية الهوية

وهناك من أيّد قرار الحكومة الكويتية واعتبره حفاظًا على الهوية الكويتية من المُجنّسين "والمزورين".

وقال بو مرزوق، أحد مستخدمي منصة إكس: "يأتي البعض وهو لايعلم مدى التزوير والتلاعب في الجنسية الكويتية ويلوم وزارة الداخلية على سحب الجنسيات. الله يقوي وزارة الداخلية على حماية هويتنا".

ويأتي البعض وهو لايعلم مدى التزوير والتلاعب في الجنسية الكويتية ويلوم #وزارة_الداخلية على #سحب_الجناسي !



هذه فقط صورتين قطرة من بحر التزوير والتلاعب



الله يقوي وزارة الداخلية على حماية هويتنا 🇰🇼 pic.twitter.com/i9HvAJqm1N — بومرزوق (@bo_mrzooq1) November 29, 2024

وقالت شيخة على منصة إكس: "الكويت في أيدٍ أمينة.. شكرًا لأعضاء اللجنة العليا لعلمهم الدقيق والدؤوب لتنظيف ملفات الجنسية الكويتية."

الكويت في أيدٍ أمينة 🇰🇼

شكرًا لأعضاء اللجنة العليا لعلمهم الدقيق والدؤوب لتنظيف ملفات الجنسية الكويتية. قواكم الله pic.twitter.com/UXS2AzMYKR — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) November 26, 2024

تعاطف وتساؤل

وهناك من تعاطف مع المغنية نوال، المعروفة باسمها الفني "نوال الكويتية"، وتساءل عن الاسم الجديد لها بعد سحب الجنسية التي تمثل جزءًا من اسمها.

وقالت إحدى المستخدمات الكويتيات على منصة إكس، "ماذا سيكون اسمها؟ نوال الـ (مو) كويتية؟"

وعبّرت عن حزنها وتعاطفها مع المغنية، وأضافت "تخيلوا شخص بنى حياته وهويته في مسيرته الفنية اللي تتعدى 40 سنة.. باسم معين وحقق من خلاله شهرة ومرت عليه أجيال وأجيال، بغمضة عين ينمسح وتتبدل الهوية؟"

من اول ماطلع موضوع سحب الجنسية من نوال الكويتية كنت على يقين انها اشاعة، ويمكن لاني مب حابة اصدق حقيقة الأمر..

المضحك المبكي بعد ماطلع الخبر جات وحدة تسولف معاي تقول: "طيب لو الحين انسحبت جنسية نوال الكويتية، شبيصير اسمها ؟ نوال ال(مو) كويتية؟"

ضااااق صدري تخيلوا حد باني حياته و… pic.twitter.com/O0XdCmZl12 — jfairi (@Jfairi_) November 30, 2024

وأعربت ناشطة مصرية عن حبها لنوال وطالبت بتكريمها بدلًا من سحب جنسيتها، وقالت على منصة إكس: "صوتك وصلني في مصر ووصلتي صوت الكويت والخليج بأفضل صورة".

ووجهت رسالة إلى نوال قالت فيها، "كنتي مخلصة لبلدك وفي كل مكان تتكرمي فيه بتهدي الجنسية للكويت كنتِ وهتفضلي كبيرة ومحترمة وشرف لأي مكان".

#نوال_الكويتيه

صوتك وصلني في مصر ووصلتي صوت الكويت والخليج بافضل صوره كنتي مخلصة لبلدك وفي كل مكان تتكرمي فيه بتهدي الجنسية للكويت

كنتي وهتفضلي كبيره ومحترمه وشرف ل اي مكان @NAWALalq8iya pic.twitter.com/0SWmpkxbSi — هبة.م.الشنّاوي (@HebaElshenawy93) November 30, 2024

كما أشاد مستخدمون بالتاريخ الحافل للفنان داوود حسين، وقال الكويتي عبدالعزيز، "بعيدًا عن كل شي تبقى داوود حسين.. رفعت اسم الكويت في المحافل المسرحية وزرعت الابتسامة في محيا الكويتيين، وقدر الله وما شاء فعل".

بعيدا عن كل شي

تبقى داوود حسين

الي رفعت اسم الكويت في المحافل المسرحية

وزرعت الابتسامة في محيا الكويتيّن

وقدر الله ومشاء فعل#داوود_حسين pic.twitter.com/7Md1hyQLgF — ABDULAZIZ JIHAD ALATTAR (@A_ALATTAR93) November 30, 2024

وقال الصحفي الكويتي عبدالله الصالح، على إكس: "الفنان القدير داود حسين كان وسيبقى كويتي الولاء والانتماء. لم يزوّر الجنسية وحصل عليها وفق القانون وبعد مرور عشرين سنة تسحب منه بلا خطأ منه أو جريمة اقترفها. اسمعوا بقلوبكم حبه إلى كويت النهار التي ستعود في يوم ما حاضنة لكل من أخلص لها".