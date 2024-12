إيلون ماسك ينتقد قرار بايدن بالعفو عن نجله هانتر

وكالات

وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتقادًا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بعدما أعلن الأخير العفو عن نجله هانتر في التهم الموجهة إليه.

وقال إيلون ماسك في منشور له على منصة إكس تويتر سابقًا: "لا تهمني القضايا المتعلقة بالمخدرات، لكن التشكيك في نزاهة الولايات المتحدة أمر غير جيد".

وجاء انتقاد ماسك تعقيبا على منشور لرجل الأعمال الأمريكي ديفيد ماركوس الذي قال في منشور عبر منصة X: "لن أقول إنني متفاجئ أو غاضب من قرار الرئيس بايدن بالعفو عن ابنه، رغم أنه صرح بأنه لن يفعل ذلك، لكن الادعاء بأن هانتر كان ضحية لما يسمى "حروب قانونية" كسبب للعفو هو أمر يتجاوز حد السخرية".

I’m not surprised, nor mad, President Biden decided to pardon his son, even though he said he wouldn’t. But claiming Hunter was the victim of lawfare as a reason for the pardon is ironic beyond belief. pic.twitter.com/Jk36agzykz