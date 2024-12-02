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إيلون ماسك ينتقد قرار بايدن بالعفو عن نجله هانتر

03:42 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

إيلون ماسك

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وكالات

وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتقادًا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بعدما أعلن الأخير العفو عن نجله هانتر في التهم الموجهة إليه.

وقال إيلون ماسك في منشور له على منصة إكس تويتر سابقًا: "لا تهمني القضايا المتعلقة بالمخدرات، لكن التشكيك في نزاهة الولايات المتحدة أمر غير جيد".

وجاء انتقاد ماسك تعقيبا على منشور لرجل الأعمال الأمريكي ديفيد ماركوس الذي قال في منشور عبر منصة X: "لن أقول إنني متفاجئ أو غاضب من قرار الرئيس بايدن بالعفو عن ابنه، رغم أنه صرح بأنه لن يفعل ذلك، لكن الادعاء بأن هانتر كان ضحية لما يسمى "حروب قانونية" كسبب للعفو هو أمر يتجاوز حد السخرية".

في وقت سابق، ذكرت شبكة "إن بي سي" أن جو بايدن تخلى عن تعهده السابق، وأصدر عفوا عن ابنه هانتر.

وباستخدام سلطته التنفيذية في الأيام الأخيرة من رئاسته، بدد بايدن الغيوم القانونية المتلبدة التي كانت تخيم على ابنه لعدة سنوات.

وفي حين تعهد الرئيس عدة مرات بعدم العفو عن هانتر بايدن أو تخفيف أحكامه عن الجرائم الفيدرالية، توقع العديد من المقربين منه أن يأتي العفو، نظرا لولاء الرئيس الحالي المفرط لعائلته.

إيلون ماسك جو بايدن ديفيد ماركوس هانتر
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