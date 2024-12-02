أول تعليق من حماس بعد أنباء مغادرة قادتها قطر

وكالات

نفى مصدر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لقناة العربية، صحة الأنباء عن مغادرة قادة الحركة قطر.

وفيما سبق قالت مصادر عربية لفضائية سكاي نيوز عربية: إن جميع قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غادروا الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة.

وفي نوفمبر الماضي، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن قادة حركة حماس غادروا الدوحة، مضيفاً أنه لم يتم إغلاق المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة القطرية بشكل نهائي.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، إن قياديي (حماس) الذين هم ضمن فريق المفاوضات، ليسوا الآن في الدوحة، وكما تعلمون يتنقلون بين عواصم عدة مكتب (حماس) في الدوحة تأسس من أجل عملية الوساطة. ومن الواضح أنه عندما لا تكون هناك عملية وساطة فإن المكتب نفسه لا يكون له أي وظيفة، مؤكداً: إذا اتخذ القرار بإغلاق مكتب (حماس) فستسمعونه من هذا المنبر.