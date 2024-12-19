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الرئيس الإيراني يؤكد دعم بلاده لرؤية مصر 2030

12:43 م الخميس 19 ديسمبر 2024

مسعود بزشكيان

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القاهرة- (مصراوي)

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن عن اعتزازه بالوجود في مصر، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم قمة مجموعة الدول الثماني.

وقال الرئيس الإيراني أمام القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم الخميس، "خلال القيادة الحكيمة للرئيس السيسي لقمة الثماني سننجح في تحقيق العديد من الانجازات".

وتابع الرئيس الإيراني، " ندعم التعاون والشراكة والوحدة بين دول منظمة الدول الثماني النامية، ويجب أن يكون لدينا وحدة كاملة لدعم الصالح العام للدول الأعضاء".

وأكد بزشكيان، أن مصر من أكثر الدول المحتملة للتطور والازدهار، وهي دولة مهمة ولديها القدرات التي تجعلها قادرة على النمو والازدهار والرخاء.

وأوضح أنه يجب أن "نستفيد من إمكانيات الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية، مرحبًا بالمبادرات المصرية التي تدعم الشراكات وتمكن رواد الأعمال الشباب.

وأعرب عن أمله في تسريع الشراكات التجارية والاقتصادية تحت قيادة الرئيس السيسي، فضلًا عن دعم بلاده رؤية 2030 المصرية ونأمل خلال الرئاسة المصرية أن نشهد تسريع الشراكات بين دول مجموعة الثماني النامية.

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني رؤية 2030 المصرية قمة مجموعة الدول الثماني
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