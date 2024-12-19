حماس تدين الهجوم الإسرائيلي على اليمن

وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الهجوم الإسرائيلي على جماعة الحوثيين في اليمن، الذي استهدف منشأت مدنية وخدمية في العاصمة صنعاء.

وقالت الحركة في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، إننا "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم على اليمن الشقيق، والذي استهدف منشآت مدنية وخدمية في العاصمة صنعاء وفي ميناء الحُديدة، غربي البلاد".

وأشارت إلى أن العدوان الصهيوني الإرهابي على اليمن تصعيد خطير، وامتداد للعدوان على فلسطين والمنطقة العربية، مؤكدة بأن العدو لن ينال من معنويات الشعب الفلسطيني أو شعوب المنطقة، ولن يكسر عزيمة اليمن أو يثنيهم عن موقفهم الأصيل في الاستمرار بإسناد الشعب الفلسطيني، وحتى وقف العدوان الصهيوني عن قطاع غزة.

وأضافت الحركة: نترحم على أرواح الشهداء من الشعب اليمني العزيز الذين ارتقوا على إثر الغارات الصهيونية على اليمن، معربة عن تضامنها الكامل مع اليمن، ومع الإخوة في حركة أنصار الله في وجه العدوان الصهيوني والأمريكي البريطاني.

كما وجهت حماس دعوة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بإدانة العدوان على اليمن، واتخاذ خطوات وقرارات لكبح جماح العدوان في المنطقة العربية، وبما يُجبره على وقف عدوانه وإبادته ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفجر اليوم الخميس، شنت إسرائيل غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة، وذلك بعد استهدافها بصاروخ يمني جديد، أعلنت دفاعات جيش الاحتلال اعتراضه.