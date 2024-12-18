عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على مناطق بقطاع غزة

وكالات

استشهد 8 مواطنين جراء استهداف منزل يؤوي نازحين في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي مدينة غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

ووصلت عدة إصابات إلى المستشفى المعمداني جراء استهداف الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة الصفطاوي شمالي غزة.

واستشهد أكثر من 20 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين ومسجدا في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، أما في مدينة غزة فقد استهدفت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في شارع النفق.

واستهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة دلول في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال وطائراته النار بكثافة تجاه المواطنين بمحيط أرض المفتي والمدرسة الماليزية شمالي مخيم النصيرات.

وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الحساينة غربي المخيم.

وفي جنوبي القطاع، استشهد فلسطينية وإصابة 5 آخرين في استهداف طائرات الاحتلال المروحية خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي غربي خان يونس.