أخبار الطقس.. الأرصاد: أمطار على القاهرة بعد 48 ساعة وتقلبات جوية

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير مع نهاية الأسبوع خاصة الحرارة الصغرى والتي تسجل 5 درجات على بعض مناطق الصعيد.

وأضافت غانم، أن الحرارة تسجل على القاهرة 21 درجة وتصل لـ 18 درجة بنهاية الأسبوع، وتكون الحرارة الصغرى من 14 درجة وحتى 9 و5 درجات على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن التقلبات الجوية نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يكون تأثيره خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأكدت أنه من المتوقع أن تبدأ فرص الأمطار على المناطق الداخلية وتكون بشكل مؤثر أيام الخميس والجمعة وتمتد لمناطق القاهرة الكبرى.

وتابعت: فرص الأمطار ستكون خفيفة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة على المناطق الشمالية مع نهاية الأسبوع الجاري".

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