تايوان تعتزم شراء 9 أنظمة دفاع جوي متطورة

(د ب أ)

تعتزم تايوان شراء تسعة أنظمة إضافية كجزء من استراتيجية موسعة للدفاع الجوي، وذلك بعد توقيع عقد في يناير الماضي، بقيمة 24.98 مليار دولار تايواني (761 مليون دولار أمريكي) لشراء ثلاثة أنظمة صواريخ أرض-جو وطنية متطورة، ومن المقرر تسليمها قبل الربع الأول من عام 2031.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) إن العقد الذي ستشرف عليه قيادة القوات الجوية، يمتد من 14 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2030.

وسيتم نشر الأنظمة الثلاثة الأولى، المدرجة ضمن مبادرة "تي-دوم" التي أطلقها الرئيس لاي تشينج تي، في منطقة تايبيه الكبرى، بما في ذلك تامسوي وسونجشان.

وأفاد مسؤولون عسكريون بأن المرحلة الثانية من عملية شراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي(ناسامس) ستعطي الأولوية للنشر في محطات الرادار الرئيسية وقواعد القوات الجوية في شمال ووسط وجنوب وشرق تايوان.