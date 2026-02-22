إعلان

تايوان تعتزم شراء 9 أنظمة دفاع جوي متطورة

كتب : مصراوي

04:33 م 22/02/2026

علم تايوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

تعتزم تايوان شراء تسعة أنظمة إضافية كجزء من استراتيجية موسعة للدفاع الجوي، وذلك بعد توقيع عقد في يناير الماضي، بقيمة 24.98 مليار دولار تايواني (761 مليون دولار أمريكي) لشراء ثلاثة أنظمة صواريخ أرض-جو وطنية متطورة، ومن المقرر تسليمها قبل الربع الأول من عام 2031.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) إن العقد الذي ستشرف عليه قيادة القوات الجوية، يمتد من 14 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2030.

وسيتم نشر الأنظمة الثلاثة الأولى، المدرجة ضمن مبادرة "تي-دوم" التي أطلقها الرئيس لاي تشينج تي، في منطقة تايبيه الكبرى، بما في ذلك تامسوي وسونجشان.

وأفاد مسؤولون عسكريون بأن المرحلة الثانية من عملية شراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي(ناسامس) ستعطي الأولوية للنشر في محطات الرادار الرئيسية وقواعد القوات الجوية في شمال ووسط وجنوب وشرق تايوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تايوان أنظمة دفاع جوي متطورة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أغلى علبة كنافة في رمضان 2026.. سعرها مفاجأة
سفرة رمضان

أغلى علبة كنافة في رمضان 2026.. سعرها مفاجأة

رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية
أخبار وتقارير

رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية
شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
أخبار المحافظات

شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
لو هتكسر صيامك عليه.. هذا ما يفعله التمر بالحليب في جسمك
سفرة رمضان

لو هتكسر صيامك عليه.. هذا ما يفعله التمر بالحليب في جسمك
دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
دراما و تليفزيون

دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟