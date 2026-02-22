كييف تعلن إسقاط 33 صاروخا و274 طائرة مسيرة روسية

(د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 33 صاروخا و274 من أصل 297 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 50 صاروخا من طرز مختلفة، و297 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك، وأوريول، وشاتالوفو، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وكذلك من شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 10:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 33 صاروخا و274 طائرة مسيرة من طرز مختلفة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 86 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 86 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير"29 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، و14 فوق مقاطعة ساراتوف، و11 فوق كل من مقاطعتي فورونيج، وسمولينسك، وتسع فوق منطقة بريانسك، وسبع فوق منطقة كورسك، وثلاث فوق مقاطعة كالوجا".

وختم البيان: "كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية القرم، وأخرى فوق مقاطعة موسكو".