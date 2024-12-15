ترامب يرشح مدير منصته "تروث سوشيال" لمنصب استخباراتي في البيت الأبيض

وكالات

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ديفين نونيس الذي يدير شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات في البيت الأبيض.

كان نونيس العضو الجمهوري السابق في الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا، يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي خلال بداية الفترة الرئاسية الأولى لترامب، بحسب سكاي نيوز.

وفي عام 2018 عندما كان رئيسا للجنة الاستخبارات، أصدر نونيس مذكرة مثيرة للجدل تقول إن مكتب التحقيقات الفدرالي تآمر ضد ترامب عندما كان يحقق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

وقال ترامب في بيان، إن نونيس سيظل رئيسا لشبكته تروث سوشيال أثناء قيادته المجلس الاستشاري.

وأضاف الرئيس المنتخب: "سيعتمد ديفين على خبرته بصفته رئيسا سابقا للجنة الاستخبارات في مجلس النواب وعلى دوره الرئيسي في فضح خدعة روسيا لتزويدي بتقييمات مستقلة بشأن مدى فعالية وملاءمة أنشطة مجتمع الاستخبارات الأمريكية".

وأنشئ المجلس الاستشاري للاستخبارات في منتصف القرن العشرين لتقديم مصدر مستقل للمشورة بشأن فعالية بيانات مجتمع الاستخبارات.

ووصف ترامب المجلس أنه يتكون من "مواطنين متميزين من خارج الحكومة الفدرالية".