أمريكا والصين تجددان اتفاقا بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي وسط توترات

(د ب أ)

جددت الولايات المتحدة والصين اتفاقا طويل الأمد يسمح بتعاون حكومي محدود في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مما يسهم في الحفاظ على مسار من التعاون وسط توترات أوسع بشأن قضايا تمتد من الأمن الوطني إلى التجارة

وقال مسؤولان رفيعا المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، تحدثا إلى الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن المفاوضين الأمريكيين سعوا في الاتفاق الذي تم توقيعه، اليوم الجمعة، إلى حماية المصالح الأمريكية من خلال إضافة آليات لتحسين الشفافية ومحاسبة الصين عن أي انتهاكات لشروط الاتفاق، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويغطي الاتفاق التعاون بين الحكومتين فقط، ويستبعد التقنيات الحيوية والمستجدة.

ويتضمن الاتفاق المحدث الذي يمتد لخمس سنوات آلية لحل النزاعات بالإضافة إلى شروط لإنهائه إذا أخفق أحد الطرفين في علاج أي انتهاكات.