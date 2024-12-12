وزير الخارجية الأمريكي يلتقي أردوغان للتنسيق بشأن سوريا

القاهرة- مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان للتنسيق بشأن سوريا، والتركيز على منع أي جهة فاعلة داخل البلاد أو خارجها من وضع مصالحها الذاتية الضيقة في المقدمة. مصالح الشعب السوري.

وقال بلينكن للصحفيين قبل مغادرته الأردن متوجها إلى تركيا: "تلقيت العديد من المكالمات خلال الأيام الماضية مع شركاء في المنطقة، واتفق الجميع على الحاجة إلى اتباع نهج موحد لتعزيز العديد من مصالحنا المشتركة".

وأضاف بلينكن، إنه تحدث مع العاهل الأردني الملك عبد الله ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أثناء وجوده في الأردن لبناء وبناء هذا النهج الموحد تجاه سوريا.

وتابع بلينكن: "سأواصل تلك المحادثات مع الرئيس أردوغان ووزير الخارجية فيدان في تركيا بينما نتجه إلى هناك للمضي قدما".

وكرر بلينكن، التزام الولايات المتحدة بمنع داعش من النمو في سوريا في أعقاب التمرد الذي أطاح ببشار الأسد.

وقال بلينكين، في إشارة إلى إعادة تنظيم داعش: "أعتقد كما أظهرنا، أن الولايات المتحدة مصممة على منع حدوث ذلك".