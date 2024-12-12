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قناة عبرية: منفذ إطلاق النار جنوبي القدس يسلم نفسه

10:21 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

إطلاق نار على حافلة إسرائيلية

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وكالات

قالت القناة 14 الإسرائيلية إن منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز النفق جنوب القدس سلم نفسه لقوات الأمن الإسرائيلية.

وتعرضت حافلة إسرائيلية على متنها مستوطنين، مساء الأربعاء، لإطلاق نار بالقرب من نقطة تفتيش الأنفاق على طريق 60 قرب بيت جالا، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا في حالة خطيرة.

ووفقًا للمتحدث باسم خدمات الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" والتي نقلت عنه القناة الـ13 العبرية، تلقت الطواقم بلاغًا في الساعة 11:36 مساءً يفيد بوقوع الهجوم. هرعت الفرق الطبية إلى الموقع لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى مستشفى هداسا عين كارم.

وتشمل الإصابات صبيًا في حالة حرجة بسبب طلق ناري، وامرأة تبلغ من العمر 40 عامًا في حالة طفيفة، بالإضافة إلى شخصين آخرين يعانيان من إصابات طفيفة.

وتجري السلطات الإسرائيلية تجري تحقيقات مكثفة للكشف عن ملابسات الهجوم وهوية المنفذين.

إطلاق النار جنوبي القدس قوات الأمن الإسرائيلية إسرائيل
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