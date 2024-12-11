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ميتا: نعلم بالمشكلة التقنية في "فيسبوك" و"إنستجرام" ونعمل على حلها

11:24 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

شركة ميتا

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وكالات

قالت‏ شركة التكنولوجيا الأمريكية "ميتا" المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب- فيسبوك- إنستجرام)، اليوم الأربعاء، إنها على علم بالمشكلة التقنية التي تؤثر في قدرة المستخدمين على الوصول لـ"فيسبوك" و"إنستجرام"، مؤكدة أنها تعمل على حلها.

ولايزال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا (واتساب- فيسبوك- إنستجرام)"، يواجهون صعوبة في الولوج إلى التطبيقات أو إرسال الرسائل النصية.

وقبل نحو ساعتين، أبلغ مستخدمون عن عطل أصاب مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية المملوكة للملياردير مارك زوكربيرج.

وأشار موقع "داون ديتكتور"، إلى أن نسبة 83% من المستخدمين أبلغوا عن عطل في إرسال الرسائل، بينما أبلغ 14% عن عطل عام في التطبيقات، فيما أبلغ 3% فقط عن صعوبة في تسجيل الدخول إلى التطبيقات الثلاثة.

شركة ميتا فيسبوك إنستجرام واتساب الرسائل النصية مارك زوكربيرج
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