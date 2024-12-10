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بمشهد من فيلم "Home alone".. نجل ترامب وماسك يسخران من الرئيس الأوكراني

05:30 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

نجل ترامب

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(وكالات)

سخر كل من نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من صورة تم تداولها على منصة "إكس"، حيث تم استخدام مشهد من فيلم "وحيد في المنزل 2 ضائع في نيويورك" لمقارنة لقاء جمع بين ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس.

في المشهد الشهير من الفيلم الذي صدر عام 1992، يظهر دونالد ترامب وهو يوجه الطفل كيفن، بطل الفيلم، نحو بهو الفندق، مما جعل العديد من المتابعين يقارنون هذا الموقف بمشهد يظهر فيه زيلينسكي وكأنه يتوسل إلى ترامب للحصول على مساعدته، ليكون رد ترامب في الصورة مشابهًا لذلك، حيث يوجهه إلى المغادرة كما فعل مع الطفل.

الصورة الساخرة التي تم تعديلها لتستبدل كيفن بزيلينسكي، تم نشرها من قبل نجل ترامب على "إكس"، ليتفاعل معها ماسك بتعليقات لاذعة وساخرة، وهو المنشور الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

نجل ماسك يسخر من زيلينسكي نجل ترامب يسخر من زيلينسكي مشهد من فيلم Home alone نجل ترامب وماسك
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