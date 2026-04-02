أعلن متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، عن قطعة العرض المتحفي لشهر أبريل الجاري، وذلك لوضعها على قائمة العرض المتحفي على مدار الشهر.

نموذج متكامل للمشهد الجنائزي في مصر

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه عند اختيار القطعة الأثرية للعرض المتحفي الخاص بشهر أبريل، روعي أن تتماشى مع الاحتفال بيوم "التراث العالمي"، والذي من المقرر أن يكون خلال الشهر الحاري، مشيرا إلى أن القطعة التي جرى اختيارها تعد نموذجًا متكاملًا للمشهد الجنائزي في مصر القديمة، وجرى نقلها للمتحف من منطقة منف ومقبرتها، والتي تعد أحد مواقع التراث العالمي في مصر.

مركب الملك سنوسرت الثالث الجنائزية

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن القطعة الأثرية عبارة عن مركب الملك سنوسرت الثالث الجنائزية، وفيها تتداخل العمارة مع العقيدة والسلطة، مؤكدا أنه جرى إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1979، و إدراج ممفيس ومقبرتها لقيمتها الحضارية الفريدة.

المركب ينتمي إلى مجموعة السفن الجنائزية للملك

وأكد أن هذا المركب ينتمي إلى مجموعة السفن الجنائزية الخاصة بالملك سنوسرت الثالث، أحد أبرز ملوك الدولة الوسطى. وقد عثر عليه بالقرب من هرمه في دهشور ضمن منشآت جنائزية مرتبطة بطقوس الدفن الملكية. وتعد هذه السفن من أكبر النماذج المعروفة للسفن الجنائزية، وقد صنعت بطريقة تسمح لها بالإبحار الفعلي، مما يرجح استخدامها في الطقوس الجنائزية قبل دفنها.

الرمز إلى الرحلة الأبدية للملك

وتابع : وترمز هذه السفينة إلى الرحلة الأبدية للملك، إذ كان يعتقد أنه يرافق إله الشمس في رحلته اليومية عبر السماء بعد الموت، وصنعت من الخشب، وترجع لتاريخ: الدولة الوسطى "الأسرة الثانية عشرة".

عكس مراحل التجريب المبكر

وأضاف أن أهرامات الجيزة تجسد ذروة التطور الهندسي، بينما تعكس دهشور مجموعة سنوسرت الثالث، مراحل التجريب المبكر، وتضيف.لها المقابر الصخرية التي توثق جوانب الحياة والطقوس، مما يجعل الموقع سجلًا أثريًا غنيًا لتطور الفكر الديني ومفهوم الخلود في مصر القديمة.