النمسا ترفض طلبات أمريكية لعبور أجوائها

رفضت النمسا جميع الطلبات المقدمة من الولايات المتحدة لعبور أجوائها، في موقف يعكس توجه فيينا إزاء التصعيد العسكري في المنطقة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار يأتي في ظل الحرب الجارية، ويعبر عن تحفظ النمسا على الانخراط أو تسهيل العمليات العسكرية المرتبطة بالنزاع.

وفيما سبق أغلقت إسبانيا مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الهجمات على إيران، في خطوة تعكس تشددًا في موقفها، بعدما كانت قد رفضت في وقت سابق السماح باستخدام القواعد العسكرية المشتركة، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.

وفي السياق ذاته، رفضت إيطاليا منح إذن لطائرات عسكرية أمريكية بالهبوط في قاعدة سيجونيلا في صقلية، قبل توجهها إلى الشرق الأوسط، بحسب مصدر مطلع على الأمر.