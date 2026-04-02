كتب : د ب أ

تعرض أحد مقار قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق لقصف جوي، وسط تضارب في الأنباء حول حجم الخسائر.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن القصف استهدف مقر اللواء 57 التابع للحشد الشعبي في قضاء حديثة، مشيرة إلى وقوع إصابات جراء الهجوم.

في المقابل، أفادت مصادر داخل الحشد الشعبي أن الضربة الجوية لم تسفر عن خسائر بشرية، واقتصرت على أضرار مادية في الموقع المستهدف.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من تعرض مواقع أخرى للحشد الشعبي في محافظة نينوى لغارات جوية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر وإصابة ثلاثة آخرين.