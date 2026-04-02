ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، والذي يأتي في إطار المتابعة الدورية لملفات قطاع الفضاء، وتعزيز دوره كأحد المحاور الاستراتيجية الداعمة للأمن القومي والتنمية المستدامة.

حضر الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الوكالة.

الدور المحوري لوكالة الفضاء

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا الدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية في دعم مستهدفات الدولة، وتعزيز الاعتماد على تكنولوجيا الفضاء كأداة فعالة في التخطيط والتنمية وإدارة الموارد، مشددًا على أهمية الاستمرارية، والانضباط المؤسسي، والتكامل بين الجهات الوطنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عددًا من الملفات الجوهرية، جاء في مقدمتها مهمة إطلاق القمر الصناعي المصري "سبينكس " SPNEX" ، بما يشمله من أهداف علمية، وجهات مشاركة، ومكتسبات استراتيجية على صعيد توطين تكنولوجيا الفضاء وبناء القدرات الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد وكالة الفضاء المصرية وفقًا لنظم الجودة الدولية (EN 9001 – AS 9100:2016) ، بالتعاون مع إحدى الجهات الأوروبية، بما يمنح الوكالة الجدارة القياسية لعمليات تصميم وإنتاج الأنظمة الفضائية، واعتماد نظم إدارة مراكز التصميم والتجميع والتكامل والاختبار.

كما تم استعراض نتائج اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي، والمشاركة في إطلاق الهاكثون العربي للشباب في مجال تطبيقات الفضاء، إضافة إلى مناقشة استراتيجية تنفيذ برنامج الفضاء الوطني، بما يواكب التطورات التقنية المستقبلية، ويلبي متطلبات الأمن القومي المصري، كما تم استعراض موقف تسليم مقر وكالة الفضاء الأفريقية للاتحاد الأفريقي، وبداية مباشرة الوكالة لمهامها فعليًا من مصر باعتبارها دولة المقر.

مذكرات التفاهم المحلية والدولية

وخلال الاجتماع أيضا، تمت مناقشة مذكرات التفاهم المحلية والدولية التي تم توقيعها، والجاري العمل عليها، مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومحافظة المنيا، ووكالتي الفضاء الروسية والهندية، إلى جانب استعراض موقف المنطقة التكنولوجية بالمدينة الفضائية، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية لتوطين صناعة الفضاء في مصر وبناء منظومة صناعية متكاملة، وكذلك استعراض تطبيقات نظم المراقبة الفضائية في إدارة الموارد الاستراتيجية، بما يسهم في دعم قطاعات الزراعة والبيئة، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وإدارة الأزمات.

كما ناقش المجلس التقدم الذي تم إحرازه في مشروعات البحث والتطوير، ضمن إطار الشراكات الدولية، بما يعزز من قدرات مصر في مجالات الاستخدام السلمي للفضاء وتحليل البيانات.

وفي إطار بناء القدرات البشرية، تم استعراض دور أكاديمية الفضاء المصرية كمنصة متخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يدعم استدامة تطوير القطاع، كما تناول الاجتماع جهود تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تنظيم مؤتمر علمي دولي بالشراكة مع المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضاء (AIAA)، إلى جانب مشاركة الوكالة في الفعاليات الدولية المتخصصة، ومنها معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.

التنسيق بين الجهات الوطنية

ويأتي ذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى ربط مخرجات برنامج الفضاء الوطني باحتياجات الدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي والمعرفي من قطاع الفضاء، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

كما ناقش مجلس الإدارة التقرير الختامي للعام المالي 2025–2026، واستعرض مشروع موازنة العام المالي 2026–2027، في إطار الالتزام بالحوكمة المالية، وتعظيم كفاءة الإنفاق، وضمان توافق الخطط المستقبلية مع أولويات الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات الوطنية، ومواصلة العمل وفق رؤية واضحة ومنضبطة، تعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.