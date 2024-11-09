لتجنب قرارات مجلس الأمن.. إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار في لبنان

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية ضد حزب الله اللبناني لتجنب أي قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها.

وأشارت القناة العبرية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوطا شديدة على إسرائيل لإنهاء القتال على الجبهة الجنوبية في غزة.

وقبل نحو أسبوع، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتخذ خطوات خلال الشهرين ونصف الأخيرين من ولايته لإنهاء حرب غزة.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن خطوات بايدن ستشمل قرارات تجنبها سابقا مثل عدم حماية إسرائيل في المحافل الدولية وإبطاء إمدادها بالأسلحة.

وأكد دبلوماسيون غربيون، أن هناك شكوك متزايدة بأن إسرائيل تنفذ تهجيرا جماعيا للفلسطينيين من شمال قطاع غزة، موضحين أنه في حال استنتجت واشنطن أن إسرائيل تنفذ خطة الجنرالات في شمال غزة فستضطر إلى التحرك.