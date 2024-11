الجمهوريون يحتفلون بانتخاب ترامب رئيسًا لأمريكا

القاهرة مصراوي

يحتفل الجمهوريون في الكونجرس بإعادة انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.



وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: "مع عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، لم تعد هناك عقبة كبيرة ولا تحد صعب للغاية".



ودعا السيناتور ليندسي جراهام، المستشار الخاص جاك سميث إلى إنهاء تحقيقاته الفيدرالية بترامب.



وقال السيناتور الأمريكي، "إلى جاك سميث وفريقك: لقد حان الوقت للتطلع إلى فصل جديد في حياتكم المهنية القانونية حيث وصلت هذه الاتهامات ذات الدوافع السياسية ضد الرئيس ترامب إلى طريق مسدود".



وأضاف خلال تدوينة له على "إكس"، "لقد رفضت المحكمة العليا بشكل جوهري ما كنتم تحاولون القيام به، وبعد هذه الليلة، أصبح من الواضح أن الشعب الأمريكي سئم من الحرب القانونية. يجب وضع حد لهذه القضايا. يستحق الشعب الأمريكي استرداد أمواله".

