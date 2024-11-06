الجمهوريون يحتفلون بانتخاب ترامب رئيسًا لأمريكا

القاهرة مصراوي

يحتفل الجمهوريون في الكونجرس بإعادة انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.



وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: "مع عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، لم تعد هناك عقبة كبيرة ولا تحد صعب للغاية".



ودعا السيناتور ليندسي جراهام، المستشار الخاص جاك سميث إلى إنهاء تحقيقاته الفيدرالية بترامب.



وقال السيناتور الأمريكي، "إلى جاك سميث وفريقك: لقد حان الوقت للتطلع إلى فصل جديد في حياتكم المهنية القانونية حيث وصلت هذه الاتهامات ذات الدوافع السياسية ضد الرئيس ترامب إلى طريق مسدود".



وأضاف خلال تدوينة له على "إكس"، "لقد رفضت المحكمة العليا بشكل جوهري ما كنتم تحاولون القيام به، وبعد هذه الليلة، أصبح من الواضح أن الشعب الأمريكي سئم من الحرب القانونية. يجب وضع حد لهذه القضايا. يستحق الشعب الأمريكي استرداد أمواله".

To Jack Smith and your team:



It is time to look forward to a new chapter in your legal careers as these politically motivated charges against President Trump hit a wall.



The Supreme Court substantially rejected what you were trying to do, and after tonight, it’s clear the… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) November 6, 2024





بدوره قال السيناتور جون ثون : "ستعمل الأغلبية الجمهورية القادمة في مجلس الشيوخ جنبًا إلى جنب مع إدارة ترامب-فانس لخفض التكاليف على الأسر، وتأمين حدودنا الجنوبية، وتجديد هيمنة أمريكا على الطاقة".



بينما أكد السيناتور جون كورنين ثقته أن ترامب سيبذل قصارى جهده لاستعادة منصب الرئيس إلى ما ينبغي أن يكون عليه - وهو المنصب الذي يحافظ على سلامة الشعب الأمريكي وازدهاره.



وأصبح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أول رئيس لولايتين غير متتاليتين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.



وفاز ترامب بسباق الرئاسة الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية.



وحسم ترامب حسم السباق الانتخابي بعد حصوله على 277 صوتًا من أصل 538 هي إجمالي أصوات المجمع الانتخابي يتوزعون وفقًا للكثافات السكانية للولايات الأمريكية الـ50.



وشهدت انتخابات الرئاسة الحالية صراعًا محمومًا وحالة من الاستقطاب غير المسبوق بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفعل التقارب في الأرقام بين كليهما.



يذكر أن دونالد ترامب كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عامي 2016 وحتى 2020، وخسر ولايته الثانية أمام الرئيس جو بايدن الذي حكم أمريكا على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.