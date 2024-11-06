بعد فوز ترامب برئاسة أمريكا.. ماسك يكشف مستقبل لجنته السياسية

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك ليلة الانتخابات، إنه يخطط لمواصلة نشاطه في السياسة من خلال الانتخابات الرئاسية وحتى انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وقال ماسك في برنامج "إكس سبيسز" يوم الثلاثاء: "ستستمر لجنة العمل السياسي الأمريكية في العمل بعد هذه الانتخابات - والاستعداد لانتخابات التجديد النصفي وأي انتخابات وسيطة، بالإضافة إلى النظر في الانتخابات على مستوى المدعي العام والمستويات القضائية".

لعب ماسك دورًا نشطًا في الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وساعد في الترويج له في ولايات ساحة المعركة الرئيسية مثل نيفادا وأريزونا وويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وكارولينا الشمالية .

وفقًا لموقعها على الإنترنت، تهدف لجنة العمل السياسي الأمريكية إلى "تعزيز حرية التعبير، والأسواق الحرة، والمجتمع القائم على الجدارة".

وحصل المرشح الجمهوري على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 للديمقراطية هاريس حتى الآن.

وبذلك يصبح ترامب، وهو الرئيس السابق للولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي رقم 47، وهو أول رئيس لولايتين غير متتاليتين في تاريخ أمريكا.