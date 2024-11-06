"أبو حنان" يتصدّر الترند.. لماذا أطلق المصريون على ترامب هذا اللقب؟

كتب- أحمد جمعة:

دخل وسم "أبو حنان" قائمة الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "إكس" وفيسبوك" خلال الساعات الأخيرة، في أعقاب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، ليكون الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وهنأ عدد من الرؤساء والقادة والزعماء حول العالم، دونالد ترامب، الأربعاء، على فوزه بالانتخابات، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.

وبعد ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي ولاية فلوريدا، أعلن ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قائلًا: "حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة".

وسرعان ما تحوّل الاهتمام العالمي صوب "ترامب" والتداعيات المتوقعة لفوزه على مستقبل العالم أجمع، في الوقت الذي دوّن مصريون وعرب بشأن الرجل السبعيني المثير للجدل باستخدام هاشتاج "أبو حنان".

ودخل مشاهير على خط التدوين بهذا الوسم، من بينهم الإعلامي عمرو أديب، الذي كتب عبر حسابه قائلًا: "واضح إن أمريكا كانت عايزة راجل!.. لو كنت راهنت كل واحد قلتله إن ترامب حيكسب كان زمانى أغنى منه".

وأكد أديب أن تسمية ترامب بـ"أبو حنان" تعود إلى لقب أطلقه عليه قبل سنوات، مضيفا: "مبروك حج أبو حنان.. (ليا حقوق الاسم)".

واضح ان امريكا كانت عايزه راجل ! لو كنت راهنت كل واحد قلتله ان ترامب حيكسب كان زمانى اغنى منه 😂😂😂المهم عندنا بعض الامل ان الوضع عندنا فى المنطقه يتغير والعالم يبقى مكان افضل قادر يا كريم . مبروك حج ابو حنان ( ليا حقوق الاسم ) — Amr Adib (@Amradib) November 6, 2024

ما سر لقب "أبو حنان"؟

يعود هذا اللقب إلى عام 2018، حين كان عمرو أديب، يتحدث عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، إذ قال: "عزيزي الرئيس ترامب الحاج أبو حنان، اتفرجت عليك إمبارح وانت بتروج للحزب الجمهوري.. أنا بقولك من بدري الديمقراطيون هيسكبوا الكونجرس، وحالتك هتبقى صعبة".

ومن هذا التوقيت يحرص "أديب" في حديثه عن ترامب، على التطرق لهذا اللقب بين الحين والآخر.





وتحدث أديب عن ترامب مستخدمًا لقب "أبو حنان" في 2020 مجددًا إبان الانتخابات الرئاسية التي جمعته مع الرئيس الحالي جو بايدن، والتي كان حينها يشكك المرشح الجمهوري في نتائج تلك الانتخابات، حيث قال أديب: "النهارده الحج أبو حنان (ترامب) كتب إن فوز بايدن مزور.. الإعلام الأمريكي ساب كل حاجة وقال أهو اعترف بفوز بايدن".

وربط "أديب" هذا اللقب، بالدور البارز الذي لعبته ابنة ترامب، إيفانكا ترامب، خلال فترة ولايته الأولى بالبيت الأبيض.

كانت إيفانكا محورا لأنظمة حملة الجمهوريين عامي 2016 و2020، وشغلت -عندما كان والدها بالبيت الأبيض- منصبا إستراتيجيا للغاية كمستشارة أولى مسؤولة عن النهوض بالمرأة من خلال العمل.

Drop MAGA❤️️, if you are ready to Congratulates Donald J. Trump today!!! pic.twitter.com/c3bwPbFkGK — Ivanka Trump 🇺🇲 🦅 News (@IvankaNews_) November 5, 2024

ما أصل اللقب في الأساس؟

يعود الاسم في الأصل إلى مسرحية "حكيم عيون" التي اشترك فيها الفنان أحمد حلمي، والفنان كريم عبدالعزيز، والفنان حجاج عبدالعظيم، والفنان الراحل علاء ولي الدين.

في مشهد من تلك المسرحية، جاءت عبارة "أبو حنان" ضمن جملة للفنان حجاج أثناء قيامه بخطبة فتاة لكريم عبد العزيز، من والدها الذي سماه "الحج أبو حنان".

كيف تفاعل المصريون؟

المصريون باتوا أكثر جدلًا في استقبالهم للإعلان عن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، ففي الوقت الذي دوّن حساب يحمل اسم "فاطمة" على منصة إكس قائلة: "قررت احتفل بفوز أبو حنان النهارده وهطبخلهم بامية باللحمة الضاني"، كتبت حنان شومان إن العالم سيصبح "أكثر جنونًا".

انا قررت احتفل بفوز ابو حنان النهارده و هطبخلهم باميه باللحمه الضانى @realDonaldTrump

عد الجمايل pic.twitter.com/01LNYJOigO — Fatma (@Fatma18236032) November 6, 2024

كما سخر مدونون من عودة ترامب للبيت الأبيض، حيث ربطها حساب يحمل اسم "عمرو وديع" بمشهد لشخصية "عبدالغفار البرعي" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع جلوسه على كرسي "الوكالة" للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يجري حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير 2025 على أرض مجمع الكابيتول الأمريكي، حيث سيشهد الحدث أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية متعهدا بالالتزام بالدستور ثم إلقاء خطاب تنصيبه.

أبو حنان و أول يوم ليه في البيت الأبيض بعد غياب pic.twitter.com/lpiPDKA2DN — Amr Wadea  (@AmrWadea) November 6, 2024

كما كتب حساب يحمل اسم "مؤمن" عن ترامب قائلًا: "ولله مكتوبالك يا أبو حنان".

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