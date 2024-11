"أبو حنان" يتصدّر الترند.. لماذا أطلق المصريون على ترامب هذا اللقب؟

كتب- أحمد جمعة:

دخل وسم "أبو حنان" قائمة الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "إكس" وفيسبوك" خلال الساعات الأخيرة، في أعقاب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، ليكون الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وهنأ عدد من الرؤساء والقادة والزعماء حول العالم، دونالد ترامب، الأربعاء، على فوزه بالانتخابات، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.

وبعد ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي ولاية فلوريدا، أعلن ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قائلًا: "حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة".

وسرعان ما تحوّل الاهتمام العالمي صوب "ترامب" والتداعيات المتوقعة لفوزه على مستقبل العالم أجمع، في الوقت الذي دوّن مصريون وعرب بشأن الرجل السبعيني المثير للجدل باستخدام هاشتاج "أبو حنان".

ودخل مشاهير على خط التدوين بهذا الوسم، من بينهم الإعلامي عمرو أديب، الذي كتب عبر حسابه قائلًا: "واضح إن أمريكا كانت عايزة راجل!.. لو كنت راهنت كل واحد قلتله إن ترامب حيكسب كان زمانى أغنى منه".

وأكد أديب أن تسمية ترامب بـ"أبو حنان" تعود إلى لقب أطلقه عليه قبل سنوات، مضيفا: "مبروك حج أبو حنان.. (ليا حقوق الاسم)".

يعود هذا اللقب إلى عام 2018، حين كان عمرو أديب، يتحدث عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، إذ قال: "عزيزي الرئيس ترامب الحاج أبو حنان، اتفرجت عليك إمبارح وانت بتروج للحزب الجمهوري.. أنا بقولك من بدري الديمقراطيون هيسكبوا الكونجرس، وحالتك هتبقى صعبة".

ومن هذا التوقيت يحرص "أديب" في حديثه عن ترامب، على التطرق لهذا اللقب بين الحين والآخر.





وتحدث أديب عن ترامب مستخدمًا لقب "أبو حنان" في 2020 مجددًا إبان الانتخابات الرئاسية التي جمعته مع الرئيس الحالي جو بايدن، والتي كان حينها يشكك المرشح الجمهوري في نتائج تلك الانتخابات، حيث قال أديب: "النهارده الحج أبو حنان (ترامب) كتب إن فوز بايدن مزور.. الإعلام الأمريكي ساب كل حاجة وقال أهو اعترف بفوز بايدن".

وربط "أديب" هذا اللقب، بالدور البارز الذي لعبته ابنة ترامب، إيفانكا ترامب، خلال فترة ولايته الأولى بالبيت الأبيض.

كانت إيفانكا محورا لأنظمة حملة الجمهوريين عامي 2016 و2020، وشغلت -عندما كان والدها بالبيت الأبيض- منصبا إستراتيجيا للغاية كمستشارة أولى مسؤولة عن النهوض بالمرأة من خلال العمل.

