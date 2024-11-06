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رئيسة وزراء إيطاليا تهنئ ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

01:14 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

جورجا ميلوني

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روما - (د ب أ)

هنأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، بشكل حار الجمهوري دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتبت ميلوني عبر منصة أكس "إيطاليا والولايات المتحدة دولتان شقيقتان يربطهما حلف راسخ وقيم مشتركة وصداقة تاريخية".

وقالت إن الصلة الإستراتيجية بين الدولتين سوف تصبح الآن أقوى.

وحصل ترامب على 277 صوتًا من المجمع الانتخابي، من أصل 538 صوتًا ليصبح بذلك الرئيس الأمريكي رقم 47 في الولايات المتحدة.

جورجا ميلوني روما إيطاليا الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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